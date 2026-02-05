Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финал Кубка лиги сезона-2025/2026 против лондонского "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

"Играть против "Арсенала", лучшей команды в Европе, а может быть, и в мире, — одно удовольствие. Это будет здорово. Нужно прожить этот опыт. Первый титул, который мы здесь завоевали, — Кубок лиги. Когда ты что-то выигрываешь, это помогает побеждать ещё больше. В марте мы снова поедем на "Уэмбли". Снова поедем в Лондон, там нас будет ждать "Арсенал". Они никогда не ездят на север на финалы, но я очень рад вернуться. Пять матчей за десять лет — это важная веха", — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.