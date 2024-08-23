Гвардиола назвал главную угрозу для "Ман Сити" в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 13:10
©ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал команду, которую опасается в новом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

В прошедшей кампании "горожане" выиграли АПЛ в четвертый раз подряд. В двух последних розыгрышах главным конкурентом "Сити" был "Арсенал", но, по мнению Гвардиолы, дать бой способны и многие другие команды.

"Ньюкасл" вернется. В этом сезоне у них нет еврокубков. У них будет потрясающая энергия и физическая подготовка, ведь они играют всего один матч в неделю. Мы будем опасаться матчей с ними", - сказал Гвардиола в эфире подкаста Men in Blazers.

Напомним, Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. За восемь лет "горожане" выиграли 16 трофеев, из которых 13 - внутри Англии.

Контракт Гврадиолы с "Сити" рассчитан до лета 2025 года. Ранее специалист также возглавлял каталонскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".

Гвардиола наказал звезду "Сити" за промах с пенальти

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 1 1 0 0 3-0 3
2 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
3 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
7 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
8 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
9 Ноттингем Форест 1 0 1 0 1-1 1
10 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
11 Лестер Сити 1 0 1 0 1-1 1
12 Тоттенхэм Хотспур 1 0 1 0 1-1 1
13 Кристал Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
14 Вест Хэм Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
15 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
16 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
17 Челси 1 0 0 1 0-2 0
18 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
20 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ Ньюкасл Футбол

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