Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" главным соперником "горожан" в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

"Когда мое время с "Сити" подойдет к концу, моим главным соперником, нашим соперником, будет "Ливерпуль". Они усложняют нам задачу все сильнее и сильнее, что делает лучше нас во всех аспектах. Они составляют нам конкуренцию так, как этого не делала ни одна команда за то время, что я нахожусь в "Сити".

Конечно, сейчас вернулся "Арсенал", "Ньюкасл" набирает обороты, "Челси" находится в процессе реструктуризации некоторых вещей. Но им всем нужно время", - приводит слова Гвардиолы The Telegraph.