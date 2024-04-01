Гвардиола назвал фаворитов чемпионской гонки АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о фаворитах чемпионской гонки в АПЛ после ничьей с "Арсеналом" (0:0), передают Vesti.kz.

"Всегда кто первый – тот фаворит, второй – "Арсенал", а мы – третьи. Теперь это не в наших руках. Все, что мы можем сделать, это думать об "Астон Вилле". Если вы находитесь на вершине лиги – как я и говорил раньше – вы фавориты", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.