Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола присмотрел замену своему игроку Кевину де Брюйне, сообщают Vesti.kz.

По информации Abendzeiting, Гвардиола хочет подписать в свою команду полузащитника "Баварии" и сборной Германии Джамала Мусиалу.

Гвардиола считает, что Мусиала через один-два года войдет в десятку лучших игроков мира. Испанский специалист видит в нем преемника Кевина де Брюйне, получившего заманчивые предложения от клубов Саудовской Аравии.

При этом на Джамала также нацелен "Ливерпуль". Главный тренер "красных" Юрген Клопп надеется этим трансфером закрыть позицию Мохамеда Салаха, также заинтересованного в отъезде в Саудовскую Аравию в следующем году.

20-летний Мусиала связан контрактом с "Баварией" до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 110 миллионов евро.