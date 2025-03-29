"Манчестер Сити" включился в борьбу за шведского полузащитника франкфуртского "Айнтрахта" Хуго Ларссона. Первые переговоры уже прошли, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sport Germany.

Немецкая сторона требует за 20-летнего хавбека не менее 60 миллионов евро (32,57 миллиарда тенге). Но эта сумма вряд ли отпугнет горожан с учетом их финансовых возможностей. В этом году "Манчестер Сити" уже приобрел у "Айнтрахта" нападающего Омара Мармуша за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Ларссон провел 37 матчей за франкфуртцев во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одним ассистом. На счету игрока восемь матчей за сборную Швеции.

В настоящий момент "Манчестер Сити" занимает пятое место в таблице АПЛ.