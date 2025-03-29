Англия
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Гвардиола нашел усиление для "Ман Сити" из Бундеслиги. Сделка обойдется в 32 миллиарда

©ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" включился в борьбу за шведского полузащитника франкфуртского "Айнтрахта" Хуго Ларссона. Первые переговоры уже прошли, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sport Germany.

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Немецкая сторона требует за 20-летнего хавбека не менее 60 миллионов евро (32,57 миллиарда тенге). Но эта сумма вряд ли отпугнет горожан с учетом их финансовых возможностей. В этом году "Манчестер Сити" уже приобрел у "Айнтрахта" нападающего Омара Мармуша за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Ларссон провел 37 матчей за франкфуртцев во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одним ассистом. На счету игрока восемь матчей за сборную Швеции.

В настоящий момент "Манчестер Сити" занимает пятое место в таблице АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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