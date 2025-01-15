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Гвардиола нашел объяснение упущенной победе "Ман Сити" с 2:0

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру с "Брентфордом" в 21-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Горожане" вели в гостях 2:0 к 82-й минуте, но умудрились упустить победу и сыграть вничью - 2:2. Видео голов смотрите здесь.

"Мы немного разочарованы, при счете 2:0 нам не удалось удержать преимущество. Сегодня мы не принимали правильных решений в последней трети поля.

Из-за отсутствия центральных защитников, Родри, из-за многих других факторов мы находимся не в лучшей форме и неправильно принимаем решения. К сожалению, мы не смогли выиграть. На этом стадионе непросто играть.

Почему команда не удержала преимущество? Не знаю, такое может случиться. Мы должны действовать немного лучше, но сегодня все было не так уж плохо", - цитирует тренера BBC.

"Манчестер Сити" с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Брентфорд", имея в активе 28 баллов, располагается на десятой строчке.

В следующем туре, 18 января, "Брентфорд" сыграет на своем поле с "Ливерпулем", а на следующий день "Манчестер Сити" встретится на выезде с "Ипсвичем".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
3 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
4 Челси 21 10 7 4 41-26 37
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
12 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
14 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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