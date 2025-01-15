Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру с "Брентфордом" в 21-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.
"Горожане" вели в гостях 2:0 к 82-й минуте, но умудрились упустить победу и сыграть вничью - 2:2. Видео голов смотрите здесь.
"Мы немного разочарованы, при счете 2:0 нам не удалось удержать преимущество. Сегодня мы не принимали правильных решений в последней трети поля.
Из-за отсутствия центральных защитников, Родри, из-за многих других факторов мы находимся не в лучшей форме и неправильно принимаем решения. К сожалению, мы не смогли выиграть. На этом стадионе непросто играть.
Почему команда не удержала преимущество? Не знаю, такое может случиться. Мы должны действовать немного лучше, но сегодня все было не так уж плохо", - цитирует тренера BBC.
"Манчестер Сити" с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Брентфорд", имея в активе 28 баллов, располагается на десятой строчке.
В следующем туре, 18 января, "Брентфорд" сыграет на своем поле с "Ливерпулем", а на следующий день "Манчестер Сити" встретится на выезде с "Ипсвичем".