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Гвардиола нашел идеальную замену Холанду

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нашел замену Эрлингу Холанду, если норвежский форвард решит покинуть английский клуб летом, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Манчестер Сити" переживает сложный сезон, и напряженность в раздевалке может привести к значительным изменениям в составе. Возможный уход Холанда заставил Гвардиолу присмотреться к нападающему "Ньюкасла" Александру Исаку. Швед, стоимость которого превышает 100 миллионов евро, в этом сезоне стал одним из самых ярких нападающих премьер-лиги.

Нападающий "Ньюкасла" забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи в 18 матчах нынешнего сезона - показатели, не уступающие Холанду. Умение форварда играть на разных атакующих позициях, а также технический арсенал делают его идеальным профилем для стиля игры "Сити".
"Ньюкасл", осознавая влияние Исака, не захочет так просто отпускать своего звездного игрока. Его долгосрочный контракт и интерес со стороны других больших клубов поднимают стоимость игрока до более чем 100 миллионов евро, что стало бы значительной тратой для "Манчестер Сити", особенно в условиях возможного отсутствия доходов от Лиги чемпионов.

Несмотря на это, решение приобрести Исака может стать поворотным пунктом в проекте Гвардиолы. Испанский тренер уверен, что динамичный и разносторонний стиль Исака привнесет новые решения в атаку команды.

Перед же "Ньюкаслом" стоит задача оставить ключевого нападающего. Летнее трансферное окно станет решающим в вопросе о том, удастся ли "Манчестер Сити" сохранить Холанда или же "горожане" начнут новый этап с Исаком в качестве основного форварда.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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