Англия
Сегодня 20:29

Гвардиола на пороге исторического момента в АПЛ: подробности

Пеп Гвардиола.©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вплотную приблизился к историческому достижению в Английской премьер-лиге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-Football.ru.

На данный момент на счету испанского специалиста десять побед над принципиальным соперником в матчах АПЛ. Больше пока только у легендарного наставника "Арсенала" Арсена Венгера - 12. Замыкает тройку лидеров ученик Гвардиолы, главный тренер "канониров" Микель Артета, у которого восемь побед над "Юнайтед".

В последней встрече между командами "Манчестер Сити" разгромил соперников со счётом 3:0. Один гол забил Фил Фоден, а Эрлинг Холанд оформил дубль.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 9-4 12
2 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
3 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
7 Эвертон 4 2 1 1 5-3 7
8 Манчестер Сити 4 2 0 2 8-4 6
9 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
10 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
11 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 4-7 4
15 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
16 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
17 Бернли 4 1 0 3 4-7 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →