Англия
Гвардиола и Артета ведут борьбу за жемчужину Ла Лиги

Гвардиола и Артета ведут борьбу за жемчужину Ла Лиги

"Манчестер Сити" активизировал скаутскую работу и внимательно следит за 20-летним полузащитником "Эльче" Родриго Мендосой, который начал привлекать внимание ведущих клубов Европы, включая "Арсенал", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

"Сити" рассматривает игрока как перспективное усиление для будущего состава и готов предложить конкурентные условия для трансфера.

Интерес "Арсенала" и стратегия "Сити"

"Арсенал" видит в Мендосе долгосрочный проект — молодой игрок, способный развиваться в рамках команды и постепенно становиться ключевой фигурой. Тем не менее "Манчестер Сити" не собирается уступать лондонцам и тщательно собирает данные о футболисте, чтобы оценить его потенциал в контексте собственной стратегии.

Игрок, которого хотят оба клуба

Скауты "Сити" отмечают зрелость, технику и умение Мендосы действовать в ограниченном пространстве — качества, которые высоко ценятся в современном футболе. Полузащитник также привлек внимание других европейских клубов, но в Англии считают, что именно "Сити" и "Арсенал" готовы к серьёзным переговорам. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 20 миллионов евро.


Перспективы и будущее игрока

На данный момент Родриго сосредоточен на "Эльче", где получает игровую практику. В случае активного интереса одного из клубов, другой может быстро включиться в борьбу за игрока. Окружение Мендосы отмечает, что Премьер‑лига станет идеальной ареной для дальнейшего развития, при условии, что выбранный проект обеспечит регулярное игровое время и рост.

Борьба за молодого талантливого полузащитника обещает стать одной из самых обсуждаемых историй летнего трансферного рынка.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Челси 12 7 2 3 23-11 23
4 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
5 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
6 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
7 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
8 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
9 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
10 Тоттенхэм Хотспур 12 5 3 4 20-14 18
11 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 19-19 18
12 Эвертон 12 5 3 4 13-13 18
13 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
14 Ньюкасл Юнайтед 12 4 3 5 13-15 15
15 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

