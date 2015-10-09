Гвардиола и Артета ведут борьбу за жемчужину Ла Лиги

"Манчестер Сити" активизировал скаутскую работу и внимательно следит за 20-летним полузащитником "Эльче" Родриго Мендосой, который начал привлекать внимание ведущих клубов Европы, включая "Арсенал", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

"Сити" рассматривает игрока как перспективное усиление для будущего состава и готов предложить конкурентные условия для трансфера.

Интерес "Арсенала" и стратегия "Сити"

"Арсенал" видит в Мендосе долгосрочный проект — молодой игрок, способный развиваться в рамках команды и постепенно становиться ключевой фигурой. Тем не менее "Манчестер Сити" не собирается уступать лондонцам и тщательно собирает данные о футболисте, чтобы оценить его потенциал в контексте собственной стратегии.

Игрок, которого хотят оба клуба

Скауты "Сити" отмечают зрелость, технику и умение Мендосы действовать в ограниченном пространстве — качества, которые высоко ценятся в современном футболе. Полузащитник также привлек внимание других европейских клубов, но в Англии считают, что именно "Сити" и "Арсенал" готовы к серьёзным переговорам. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Перспективы и будущее игрока

На данный момент Родриго сосредоточен на "Эльче", где получает игровую практику. В случае активного интереса одного из клубов, другой может быстро включиться в борьбу за игрока. Окружение Мендосы отмечает, что Премьер‑лига станет идеальной ареной для дальнейшего развития, при условии, что выбранный проект обеспечит регулярное игровое время и рост.

Борьба за молодого талантливого полузащитника обещает стать одной из самых обсуждаемых историй летнего трансферного рынка.

