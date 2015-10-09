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Гвардиола хочет отобрать у "Барселоны" важное усиление

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Гвардиола хочет отобрать у "Барселоны" важное усиление ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Защитник "Райо Вальекано" Андрей Рациу стал одним из открытий сезона-2024/25 в Ла Лиге. Его стабильная и уверенная игра на позиции правого защитника позволила ему стать одним из лучших игроков чемпионата. Наряду с Жюлем Кунде, Рациу был самым надежным исполнителем на своем фланге, что не осталось незамеченным топ-клубами Европы, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Защитник "Райо Вальекано" Андрей Рациу стал одним из открытий сезона-2024/25 в Ла Лиге. Его стабильная и уверенная игра на позиции правого защитника позволила ему стать одним из лучших игроков чемпионата. Наряду с Жюлем Кунде, Рациу был самым надежным исполнителем на своем фланге, что не осталось незамеченным топ-клубами Европы, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Интерес со стороны "Барселоны" и "Сити"

Его прогресс привлек внимание сразу двух грандов - "Барселоны" и "Манчестер Сити". Каталонцы рассматривают Рациу как приоритетную трансферную цель, поскольку у команды нет стабильного игрока на правом фланге обороны после ухода Жоау Канселу. Однако на сцену вышел "Сити", который ищет замену Кайлу Уокеру, покинувшему клуб.


Достоинства Рациу

В свои 26 лет румынский защитник достиг идеального уровня зрелости. Он демонстрирует высокую надежность в обороне, отлично читает игру и физически готов к интенсивному футболу. В "Райо Вальекано" он уверенно закрепился в основе, а также стал ключевым игроком сборной Румынии. Его стиль игры напоминает лучшие годы Дани Карвахаля, когда тот отличался стабильностью и дисциплиной.

"Барселона" делает ставку на игровую практику

Спортивный директор "Барселоны" Деку считает Рациу отличным вариантом для команды. Каталонцы ценят его универсальность, опыт работы в сложных тактических системах и доступную стоимость. Кроме того, в "Барсе" ему могут гарантировать больше игрового времени, чего будет сложнее добиться в "Манчестер Сити".


"Сити" предлагает амбициозный проект

Для Пепа Гвардиолы Рациу - потенциальное усиление, способное адаптироваться к его тактической системе. Учитывая уход Уокера и завершение аренды Канселу, "Сити" нуждается в крайнем защитнике, который может играть внутри и выполнять различные роли. Финансово английский клуб имеет преимущество и готов предложить более выгодные условия.

Летняя битва за трансфер

"Райо Вальекано" не намерен легко расставаться с Рациу, но если цена возрастет, "Барселона" может оказаться вне игры. Однако ключевым фактором станет сам футболист - его решение зависит от того, какой проект он сочтет наиболее подходящим для дальнейшего роста. Итоги этой трансферной гонки станут известны летом, но борьба между Деку и Гвардиолой уже началась.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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