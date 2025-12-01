Гвардиола готовит трансферную бомбу за 65 миллионов

"Манчестер Сити" изучает возможность активации клаусулы выкупа нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо стоимостью 65 миллионов фунтов, что может стать одним из самых громких трансферов зимнего окна. Руководство клуба считает, что ганец идеально вписывается в атакующую модель Пепа Гвардиолы, передают Vesti.kz.

Как пишет Fichajes.net, Семеньо уже несколько сезонов показывает высокий уровень за "Борнмут", выделяясь физической мощью, универсальностью и умением вскрывать оборону. Эти качества привлекают внимание топ-клубов Европы.

Потенциал и универсальность

Антуан может играть на разных позициях в атаке, что делает его ценным вариантом для "Манчестер Сити". Тренерский штаб рассматривает его как игрока, способного освежить состав и усилить конкуренцию за позиции в атакующей линии.

Клуб также оценивает потенциал роста футболиста: несмотря на уже высокий уровень, Семеньо ещё может прогрессировать, играя рядом со звёздами мирового класса.





"Борнмут" может потерять ключевого игрока

В "Борнмуте" Семеньо является одной из главных фигур проекта. Если "Манчестер Сити" активирует клаусулу, клубу придётся оперативно искать замену. Тем не менее сумма в 65 миллионов фунтов позволит укрепить несколько позиций при возможном уходе ганца.

Ожидаемое оформление трансфера

"Манчестер Сити" стремится закрыть сделку как можно быстрее, чтобы избежать конкуренции со стороны других европейских клубов. При успешном трансфере Семеньо может стать одним из ключевых усилений для команды на вторую половину сезона, обеспечив ротацию состава без потери качества.

В карьере 25-летнего Семеньо также были "Сандерленд", "Ньюпорт Каунти", "Бат Сити" и "Бристоль Сити". В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.