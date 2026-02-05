Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола всерьёз рассматривает вариант ухода из клуба по окончании текущего сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.

По информации источника, внутри "Манчестер Сити" сохраняется высокая степень неопределённости относительно будущего испанского специалиста. Окончательное решение ожидается ближе к финишу сезона. При этом подчёркивается, что даже в случае, если Гвардиола изменит своё первоначальное намерение и останется в Манчестере, продление действующего контракта, рассчитанного до 2027 года, маловероятно.

На данный момент "горожане" продолжают борьбу сразу на нескольких фронтах. Команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков после 24 туров, вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, пробилась в финал Кубка английской лиги и сыграет в 1/16 финала Кубка Англии.

Хосепу Гвардиоле 55 лет. Он возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и за это время превратил клуб в одну из доминирующих сил европейского футбола. Под его руководством манчестерцы шесть раз выигрывали чемпионат Англии, дважды брали Кубок страны, четырежды — Кубок лиги и три раза — Суперкубок Англии. В 2023 году "Сити" оформил исторический требл, завоевав Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.