Гвардиола догнал Венгера и угрожает рекорду Фергюсона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола повторил рекорд бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера, передают Vesti.kz.

По информации Squawka, теперь у испанского специалиста также 13 матчей, в которых его команда забивала как минимум шесть мячей.

Рекорд английской премьер-лиги принадлежит Алексу Фергюсону, который с "Манчестер Юнайтед" выиграл 14 игр с разницей в шесть мячей. Напомним, "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Ипсвич" (6:0) в рамках 22-го тура АПЛ.

Подопечные Гвардиолы, набрав 38 очков, располагаются на четвертом месте турнирной таблицы, "Ипсвич" (16) находится на 18-й строчке.

В следующем туре, 25 января, "Ипсвич" встретится на выезде с "Ливерпулем", а "Манчестер Сити" сыграет дома с "Челси".