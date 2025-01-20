Англия
Сегодня 11:44

Гвардиола догнал Венгера и угрожает рекорду Фергюсона

©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола повторил рекорд бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера, передают Vesti.kz.

По информации Squawka, теперь у испанского специалиста также 13 матчей, в которых его команда забивала как минимум шесть мячей.

Рекорд английской премьер-лиги принадлежит Алексу Фергюсону, который с "Манчестер Юнайтед" выиграл 14 игр с разницей в шесть мячей. Напомним, "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Ипсвич" (6:0) в рамках 22-го тура АПЛ.

Подопечные Гвардиолы, набрав 38 очков, располагаются на четвертом месте турнирной таблицы, "Ипсвич" (16) находится на 18-й строчке.

В следующем туре, 25 января, "Ипсвич" встретится на выезде с "Ливерпулем", а "Манчестер Сити" сыграет дома с "Челси".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33-22 44
4 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
5 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
6 Челси 21 10 7 4 41-26 37
7 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 22 8 10 4 35-30 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →