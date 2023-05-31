Гвардиола в четвертый раз в карьере признан лучшим тренером АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

На награду также претендовали Микель Артета, Роберто Де Зерби, Унаи Эмери, Эдди Хоу и Марко Силва.

Испанский специалист удостоен ее в четвертый раз. По этому показателю он опередил Жозе Моуринью и Арсена Венгера. Чаще всего в этой номинации побеждал экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (11 раз).

52-летний Гвардиола признан лучшим по итогам голосования болельщиков и экспертов.

Под руководством испанца "Сити" выиграл чемпионат в третий раз подряд.

Напомним, что 10 июня в Стамбуле "Манчестер Сити" сыграет с "Интером" в финале Лиги чемпионов.