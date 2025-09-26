Англия
Гранд АПЛ охладел к звезде "Реала": трансфер признан бессмысленным

"Арсенал" окончательно снял с повестки когда-то делаемый  трансфер Арда Гюлера, передают Vesti.kz

Год назад – цель АПЛ, сегодня – опора "Реала"

Еще год назад лондонский клуб был готов побороться за юного полузащитника, видя в нем возможного сменщика Мартина Эдегора. Арда действительно был в числе приоритетных целей Микеля Артеты, а интерес к нему сохранялся даже после перехода в "Реал" из "Фенербахче" летом 2023 года.

Тогда юного футболиста называли одним из самых перспективных игроков Европы.

Но время расставило все на свои места. При Карло Анчелотти Гюлер долго адаптировался и страдал от травм, из-за чего не мог проявить себя. Но с приходом Хаби Алонсо ситуация изменилась кардинально – хавбек получил стабильное игровое время, уверенность и статус важного игрока ротации. 

В нынешнем сезоне он уже набрал более 500 минут на поле, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Интерес к турку угас

На фоне прогресса турка "Арсенал" постепенно охладел к этой идее. Артета и руководство клуба сделали ставку на других новичков – Виктора Йокереша, Эберечи Эзе и Нони Мадуэке, закрыв тем самым атакующую линию. 

По информации Fichajes, в Лондоне решили, что необходимость в Гюлере отпала, и больше не планируют возвращаться к этой теме в ближайшее время.

Для самого игрока эта развязка выглядит даже логичной. А руководство мадридцев вообще не рассматривает вариант продажи.

Артета удержал своего лидера и отбил интерес "Реала"

Напомним, что уже 30 сентября "Реал" приедет в Алматы, где встретится с "Кайратом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

