"Ливерпуль" одержал волевую победу в гостях на "Вест Бромвич Альбион" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Вест Бромвиче завершилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Мохамед Салах (33-я минута) и голкипер Алиссон (90+5), поразивший ворота соперника ударом головой в добавленное ко второму тайму время. В составе проигравших отличился Хал Робсон-Кану (15).

Как сообщает Opta, Алиссон стал первым вратарем в истории "Ливерпуля", забившим гол.

"Ливерпуль" набрал 63 очка и занимает пятое место в чемпионате Англии, "Вест Бромвич", ранее лишившийся шансов на сохранение прописки в премьер-лиге, с 26 баллами идет 19-м.

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