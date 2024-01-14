"Ньюкасл" уступил на своем поле "Манчестер Сити" (2:3) в рамках 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Исход встречи на "Сент-Джеймс Парк" решился в компенсированное время, когда гостям удалось забить решающий гол. В их составе отличились Бернарду Силва (26-я минута), Кевин де Брюйне (74-я) и Оскар Бобб (90+1-я). У проигравших голы забили Александер Исак (35-я) и Энтони Гордон (37-я).

После этого успеха "Манчестер Сити" с 43 очками идет на втором месте турнирной таблицы, а "Ньюкасл" (29) располагается на десятой строчке.

Следующую игру в АПЛ "Ньюкасл" проведет в гостях с "Астон Виллой" 30 января, а на следующий день "Манчестер Сити" дома примет "Бернли".