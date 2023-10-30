Главного тренера МЮ назвали мошенником и припомнили Роналду

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 11:32
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Журналист и телеведущий Пирс Морган высмеял главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага за разгромное поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в десятом туре АПЛ, сообщают Vesti.kz. Также он упомянул бывшего форварда "красных дьяволов" Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский "Аль-Наср".

"Манчестер Юнайтед" был унижен "Манчестер Сити" дома. Я напомню, что Эрик тен Хаг выгнал Роналду из клуба и сказал, что у него не будет бессонницы из-за этого. А Роналду тем временем уже забил 43 гола за клуб и сборную в 2023 году. Этот парень, Эрик тен Хаг - просто мошенник", - написал Морган в твиттере.

Криштиану Роналду назвали "королем футбола"

Напомним, Роналду покинул "МЮ" осенью 2022 года после скандального интервью Пирсу, в котором раскритиковал клуб и тен Хага. Вскоре португалец подписал контракт с "Аль-Насром".

В нынешнем сезоне Криштиану провел 14 матчей за "Аль‑Наср" во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.

В двух матчах отборочного раунда Евро-2024 португалец забил четыре мяча и обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории сборных - 127.

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд и вошел в историю футбола

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Тоттенхэм Хотспур 10 8 2 0 22-9 26
2 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3 Манчестер Сити 10 8 0 2 22-7 24
4 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6 Ньюкасл Юнайтед 10 5 2 3 26-11 17
7 Брайтон энд Хов Альбион 10 5 2 3 23-19 17
8 Манчестер Юнайтед 10 5 0 5 11-16 15
9 Вест Хэм Юнайтед 10 4 2 4 16-17 14
10 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12 Вулверхэмптон Уондерерс 10 3 3 4 13-17 12
13 Кристал Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16 Ноттингем Форест 10 2 4 4 10-15 10
17 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20 Шеффилд Юнайтед 10 0 1 9 7-29 1

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Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ Манчестер Сити Роналду Криштиану

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