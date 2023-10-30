Главного тренера МЮ назвали мошенником и припомнили Роналду

Журналист и телеведущий Пирс Морган высмеял главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага за разгромное поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в десятом туре АПЛ, сообщают Vesti.kz. Также он упомянул бывшего форварда "красных дьяволов" Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский "Аль-Наср".

"Манчестер Юнайтед" был унижен "Манчестер Сити" дома. Я напомню, что Эрик тен Хаг выгнал Роналду из клуба и сказал, что у него не будет бессонницы из-за этого. А Роналду тем временем уже забил 43 гола за клуб и сборную в 2023 году. Этот парень, Эрик тен Хаг - просто мошенник", - написал Морган в твиттере.

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Напомним, Роналду покинул "МЮ" осенью 2022 года после скандального интервью Пирсу, в котором раскритиковал клуб и тен Хага. Вскоре португалец подписал контракт с "Аль-Насром".

В нынешнем сезоне Криштиану провел 14 матчей за "Аль‑Наср" во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.

В двух матчах отборочного раунда Евро-2024 португалец забил четыре мяча и обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории сборных - 127.

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