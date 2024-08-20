Футболист лондонского "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур получил травму головы в матче первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) с "Лестером", сообщают Vesti.kz.

Инцидент случился во втором тайме. Бентанкур потерял сознание после столкновения с игроком "лис" Абдулом Фатаву в борьбе за верховой мяч. После оказанной медицинской помощи игрок "шпор" пришел в себя, но покинул поле на носилках в кислородной маске.

После игры главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о состоянии Бентанкура.

"Насколько я понимаю, он разговаривает и находится в сознании, но, очевидно, я позволю медицинской бригаде заняться этим", - приводит слова Постекоглу официальный сайт "Тоттенхэма".

Сам же матч 1-го тура АПЛ "Лестер" - "Тоттенхэм" завершился со счетом 1:1.