Футболиста "Тоттенхэма" унесли с поля на носилках: появилась информация о его состоянии

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 11:22
©ESPN

Футболист лондонского "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур получил травму головы в матче первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) с "Лестером", сообщают Vesti.kz.

Инцидент случился во втором тайме. Бентанкур потерял сознание после столкновения с игроком "лис" Абдулом Фатаву в борьбе за верховой мяч. После оказанной медицинской помощи игрок "шпор" пришел в себя, но покинул поле на носилках в кислородной маске.

После игры главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о состоянии Бентанкура.

"Насколько я понимаю, он разговаривает и находится в сознании, но, очевидно, я позволю медицинской бригаде заняться этим", - приводит слова Постекоглу официальный сайт "Тоттенхэма".

Сам же матч 1-го тура АПЛ "Лестер" - "Тоттенхэм" завершился со счетом 1:1.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 1 1 0 0 3-0 3
2 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
3 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
7 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
8 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
9 Ноттингем Форест 1 0 1 0 1-1 1
10 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
11 Лестер Сити 1 0 1 0 1-1 1
12 Тоттенхэм Хотспур 1 0 1 0 1-1 1
13 Кристал Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
14 Вест Хэм Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
15 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
16 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
17 Челси 1 0 0 1 0-2 0
18 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
20 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0

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Метки:
Тоттенхэм АПЛ Футбол Лестер
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