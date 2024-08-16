Футболиста отстранили из-за использования веселящего газа

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 11:46
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Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума пропустит первый матч нового сезона АПЛ из-за временного отстранения, сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic причиной инцидента стало видео, на котором 27-летний игрок вдыхает веселящий газ из шара.

Несмотря на последующие извинения, этого оказалось недостаточно. Дело в том, что в Великобритании веселящий газ (NOS) относится к наркотикам класса C, и с 2023 года его рекреационное использование считается уголовным преступлением, с максимальным наказанием до двух лет тюремного заключения.

Клуб проводит внутреннее расследование, и Биссума не выйдет на поле 19 августа в матче против "Лестера".

Метки:
Тоттенхэм Футбол Еврофутбол

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