Футболист "Манчестер Сити" повторил рекорд Роналду в АПЛ

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Сегодня 10:03
©ФК "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Фил Фоден оформил хет-трик в матче 31-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (4:1), сообщают Vesti.kz.

Как информирует ESPN англичанин по хет-трикам в КПЛ достиг показателей португальца Криштиану Роналду, который выступал за "Манчестер Юнайтед". На счету обоих игроков по три хет-трика в матчах чемпионата Англии.

Отметим, что в АПЛ до достижения 24-летнего возраста по три хет-трика прежде удавалось оформлять только Робби Фаулеру (7 хет-триков), Майклу Оуэну (7), Гарри Кейну (6) и Эрлингу Холанду (5).

Добавим, что на счету Фодена 14 забитых мячей и семь ассистов в 30 матчах текущего сезона АПЛ.

"Манчестер Сити" (67 очков) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, уступая три балла "Ливерпулю" и один "Арсеналу".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 30 21 7 2 70-28 70
2 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67-29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43-44 48
7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50-55 45
8 Ньюкасл Юнайтед 30 13 5 12 64-52 44
9 Брайтон энд Хов Альбион 30 11 10 9 51-46 43
10 Челси 29 12 7 10 53-50 43
11 Вулверхэмптон Уондерерс 30 12 6 12 43-47 42
12 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
13 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14 Эвертон 30 8 8 14 31-42 32
15 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
16 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
17 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28-80 15

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Роналду Криштиану АПЛ Манчестер Сити

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