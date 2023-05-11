Форвард "Арсенала" назвал Роналду своим примером для подражания

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 19:29
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли признался, что считает звездного португальского форварда Криштиану Роналду своим примером для подражания, сообщают Vesti.kz.

По словам бразильца, Роналду всегда был тем, на кого можно было равняться. Форвард "канониров" отметил, что рос, глядя на невероятную игру экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала".

"Роналду? Он всегда был тем, на кого я равнялся. Я рос на его игре, мне нравился его стиль.

Когда я впервые приехал в Манчестер, мне было лет 13-14. Точно не помню, но я был очень молод, меня никто не знал. Это был новый опыт для меня, я находился вдали от дома. Сначала мне не нравилось, хотелось быть дома, а мы с папой ходили на просмотры, и мне было страшно. Другая страна, другой язык, который я не знал. Это было очень тяжело для меня.

Может, все эти просмотры помогли мне. Но я точно знаю, что внутри я чувствовал готовность играть за "Арсенал", - приводит слова Мартинелли Record.

В этом сезоне 21-летний хавбек провел 35 матчей в АПЛ, забив 15 голов и сделав 5 ассистов.

Роналду же этой зимой покинул "Манчестер Юнайтед" и перебрался в саудовский клуб "Аль-Наср".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 34 26 4 4 89-31 82
2 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3 Ньюкасл Юнайтед 34 18 11 5 61-29 65
4 Манчестер Юнайтед 34 19 6 9 49-41 63
5 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6 Тоттенхэм Хотспур 35 17 6 12 64-57 57
7 Брайтон энд Хов Альбион 33 16 7 10 63-45 55
8 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
10 Фулхэм 35 14 6 15 50-49 48
11 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12 Кристал Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13 Вулверхэмптон Уондерерс 35 11 7 17 30-50 40
14 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15 Вест Хэм Юнайтед 35 10 7 18 38-50 37
16 Ноттингем Форест 35 8 9 18 34-65 33
17 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
18 Лестер Сити 35 8 6 21 49-64 30
19 Лидс Юнайтед 35 7 9 19 44-69 30
20 Саутгемптон 35 6 6 23 31-64 24

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Метки:
Роналду Криштиану Арсенал АПЛ

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