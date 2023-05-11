Нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли признался, что считает звездного португальского форварда Криштиану Роналду своим примером для подражания, сообщают Vesti.kz.

По словам бразильца, Роналду всегда был тем, на кого можно было равняться. Форвард "канониров" отметил, что рос, глядя на невероятную игру экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала".

"Роналду? Он всегда был тем, на кого я равнялся. Я рос на его игре, мне нравился его стиль.

Когда я впервые приехал в Манчестер, мне было лет 13-14. Точно не помню, но я был очень молод, меня никто не знал. Это был новый опыт для меня, я находился вдали от дома. Сначала мне не нравилось, хотелось быть дома, а мы с папой ходили на просмотры, и мне было страшно. Другая страна, другой язык, который я не знал. Это было очень тяжело для меня.

Может, все эти просмотры помогли мне. Но я точно знаю, что внутри я чувствовал готовность играть за "Арсенал", - приводит слова Мартинелли Record.