Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино готов возглавить английский "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

По информации BBC, несколько источников подтвердили, что 54-летний аргентинский специалист был бы открыт к работе с "красными дьяволами".

В августе Почеттино продлил соглашение с Федерацией футбола США. При этом в контракт включены специальные пункты, позволяющие ему уйти ради работы в отдельных топ-клубах.

Почеттино в прошлом уже работал в английской премьер-лиге (АПЛ) - возглавлял "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Челси". Со "шпорами" он доходил до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю". Также он возглавлял французский "Пари Сен-Жермен".

Со сборной США Почеттино работает с сентября 2024 года. На чемпионате мира 2026 года сборная США дошла до 1/8 финала, где проиграла команде Бельгии (1:4).

Ранее стало известно, что руководители "Манчестер Юнайтед" склоняются к увольнению главного тренера Майкла Кэррика. Команда находится на 18-м месте в АПЛ с 8 очками после 10 туров.



