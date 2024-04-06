Фееричный камбэк обострил интригу в АПЛ

Сегодня, 6 апреля, состоялся первый матч 31 тура английской Премьер-лиги, в котором встретились "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити", передает Vesti.kz.

Счет уже на третьей минуте встречи открыли хозяева, благодаря голу Матеты Жана-Филлипа. Однако МС отыгрался благодаря голу лидера сборной Бельгии Кевина де Брюйне. Во втором тайме у "горожан" отличились Рико Льюис, Эрлинг Холанд, а также Кевин оформил дубль.

Эдуард Одсон смог подсластить пилюлю своей команде. Итоговый счет - 4:2 в пользу "Манчестер Сити".

Таким образом, "горожане" смогли догнать "Ливерпуль" - у команд по 70 очков. Правда, мерсисайдцы свой матч тура проведут позже, как и "Арсенал", имеющий 68 очков в активе.