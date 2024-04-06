Фееричный камбэк обострил интригу в АПЛ

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Сегодня 20:10
©ФК "Манчестер Сити"

Сегодня, 6 апреля, состоялся первый матч 31 тура английской Премьер-лиги, в котором встретились "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити", передает Vesti.kz.

Счет уже на третьей минуте встречи открыли хозяева, благодаря голу Матеты Жана-Филлипа. Однако МС отыгрался благодаря голу лидера сборной Бельгии Кевина де Брюйне. Во втором тайме у "горожан" отличились Рико Льюис, Эрлинг Холанд, а также Кевин оформил дубль.

Эдуард Одсон смог подсластить пилюлю своей команде. Итоговый счет - 4:2 в пользу "Манчестер Сити".

Таким образом, "горожане" смогли догнать "Ливерпуль" -  у команд по 70 очков. Правда, мерсисайдцы свой матч тура проведут позже, как и "Арсенал", имеющий 68 очков в активе.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 30 21 7 2 70-28 70
2 Манчестер Сити 31 21 7 3 71-31 70
3 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
4 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43-44 48
7 Вест Хэм Юнайтед 32 13 9 10 52-56 48
8 Ньюкасл Юнайтед 31 14 5 12 65-52 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 30 11 10 9 51-46 43
10 Челси 29 12 7 10 53-50 43
11 Вулверхэмптон Уондерерс 31 12 6 13 44-49 42
12 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14 Эвертон 31 9 8 14 32-42 35
15 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
16 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
18 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28-80 15

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Футбол
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