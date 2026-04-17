Всё больше признаков того, что "Ливерпуль" может пойти на смену главного тренера после провального вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-Football.ru.

Команда под руководством Арне Слота не смогла забить ни одного мяча за два матча против ПСЖ и досрочно завершила выступление в турнире. При этом вопрос о его возможной замене остаётся открытым.

Тем временем среди болельщиков "красных" уже сформировался свой фаворит. В обсуждениях чаще всего фигурирует имя Андони Ираола, который сейчас возглавляет "Борнмут".

Интерес к испанскому специалисту проявляют не только в Англии. По информации источников, в числе претендентов на Ираолу также значится "Реал", который, как и "Ливерпуль", покинул Лигу чемпионов на этой неделе. Ираола работает с "Борнмутом" с 2023 года.