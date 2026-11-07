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"Эвертон" оказался в топ-5 АПЛ после второй победы подряд

Дьюсбери-Холл и Барри. Фото: ФК "Эвертон"©

В матче десятого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" на своём поле обыграл "Ковентри Сити". В этой игре было забито четыре мяча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Эвертон Стэдиум" в Ливерпуле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Дубль у ирисок оформил Тьерно Барри (56', 61'), ещё один гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл (81'). А вот у гостей единственный мяч записал в актив Янн Гбоо (52').

Теперь "Эвертон" набрал 16 очков и оказался на пятом месте в турнирной таблице, а "Ковентри Сити" остался на 16-й позиции с девятью баллами.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
10 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
11 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
12 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
13 Ньюкасл Юнайтед 9 3 2 4 12-15 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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