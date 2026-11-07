"Эвертон" оказался в топ-5 АПЛ после второй победы подряд

В матче десятого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" на своём поле обыграл "Ковентри Сити". В этой игре было забито четыре мяча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Эвертон Стэдиум" в Ливерпуле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Дубль у ирисок оформил Тьерно Барри (56', 61'), ещё один гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл (81'). А вот у гостей единственный мяч записал в актив Янн Гбоо (52').

Теперь "Эвертон" набрал 16 очков и оказался на пятом месте в турнирной таблице, а "Ковентри Сити" остался на 16-й позиции с девятью баллами.

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