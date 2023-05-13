Еще один клуб отказался от назначения Нагельсмана

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 14:24
©azertag.az

Бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсман не будет главным тренером "Тоттенхэма", сообщают Vesti.kz.

СМИ писали, что английский клуб планирует в ближайшее время начать переговоры с Нагельсманом. Однако, по информации Sky Sports, руководство "Тоттенхэма" не собирается его приглашать, поскольку считает Юлиана неподходящим по стилистике тренером для команды.

В марте "Тоттенхэм" объявил об отставке итальянца Антонио Конте. На данный момент временно обязанности главного тренера "шпор" исполняет Райан Мэйсон.

Ранее Нагельсмана отправляли в "Челси", но стороны не договорились о сотрудничестве.

Напомним, что 24 марта Нагельсман был уволен с поста главного тренера "Баварии". На его место назначили другого немецкого специалиста Томаса Тухеля. В тренерской карьере Юлиана также были "Лейпциг" и "Хоффенхайм".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 34 26 4 4 89-31 82
2 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3 Ньюкасл Юнайтед 35 18 12 5 63-31 66
4 Манчестер Юнайтед 35 20 6 9 51-41 66
5 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6 Тоттенхэм Хотспур 36 17 6 13 65-59 57
7 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
8 Брайтон энд Хов Альбион 33 16 7 10 63-45 55
9 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
10 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
11 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12 Кристал Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 36 11 7 18 30-52 40
14 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15 Вест Хэм Юнайтед 35 10 7 18 38-50 37
16 Ноттингем Форест 36 8 10 18 36-67 34
17 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
18 Лидс Юнайтед 36 7 10 19 46-71 31
19 Лестер Сити 35 8 6 21 49-64 30
20 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тоттенхэм АПЛ
Новости
Вчера , 22:09
Англия
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" назвал главную цель
Вчера , 17:40
Англия
Футбольная суббота в АПЛ и Бундеслиге по версии Olimpbet
Вчера , 14:24
Англия
Еще один клуб отказался от назначения Нагельсмана
11 мая, 19:29
Англия
Форвард "Арсенала" назвал Роналду своим примером для подражания
9 мая, 12:40
Англия
"Челси" провел переговоры с форвардом "Баварии"
6 мая, 21:38
Англия
"Челси" заинтересован в покупке Неймара
5 мая, 18:10
Англия
"Челси" впервые за семь лет остался без еврокубков
5 мая, 09:03
Англия
"Манчестер Юнайтед" нанесли поражение на 99-й минуте в АПЛ
4 мая, 19:03
Англия
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед": повторение недавнего полуфинала Кубка Англии
4 мая, 14:15
Англия
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" высказался о зависимости успеха в Лиге чемпионов от денег
© 2008 - 2023 ТОО «EML»