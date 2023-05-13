Еще один клуб отказался от назначения Нагельсмана

Бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсман не будет главным тренером "Тоттенхэма", сообщают Vesti.kz.

СМИ писали, что английский клуб планирует в ближайшее время начать переговоры с Нагельсманом. Однако, по информации Sky Sports, руководство "Тоттенхэма" не собирается его приглашать, поскольку считает Юлиана неподходящим по стилистике тренером для команды.

В марте "Тоттенхэм" объявил об отставке итальянца Антонио Конте. На данный момент временно обязанности главного тренера "шпор" исполняет Райан Мэйсон.

Ранее Нагельсмана отправляли в "Челси", но стороны не договорились о сотрудничестве.

Напомним, что 24 марта Нагельсман был уволен с поста главного тренера "Баварии". На его место назначили другого немецкого специалиста Томаса Тухеля. В тренерской карьере Юлиана также были "Лейпциг" и "Хоффенхайм".