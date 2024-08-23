Еще один игрок вернется в "Ман Сити": Гвардиола дал ответ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 19:38
©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возвращении Рахима Стерлинга в состав "горожан", передают Vesti.kz.

"Он игрок "Челси", безусловно. Я чувствую такую ​​привязанность к тому времени, которое мы прожили вместе с Рахимом и Энцо. Поэтому я просто желаю ему всего наилучшего, но он, конечно, игрок "Челси", - цитирует Гвардиолу City Xtra.

Стерлинг выступал за "Ман Сити" с 2015 по 2022 год. В его карьере также был "Ливерпуль".

Контракт Рахима с "Челси" действует до 30 июня 2027-го. В АПЛ сезона-2023/24 он провел за "синих" 31 матч, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее "Манчестер Сити" объявил о возвращении в статусе свободного агента Илкая Гюндогана, проведшего предыдущий сезон в "Барселоне".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 1 1 0 0 3-0 3
2 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
3 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
7 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
8 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
9 Ноттингем Форест 1 0 1 0 1-1 1
10 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
11 Лестер Сити 1 0 1 0 1-1 1
12 Тоттенхэм Хотспур 1 0 1 0 1-1 1
13 Кристал Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
14 Вест Хэм Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
15 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
16 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
17 Челси 1 0 0 1 0-2 0
18 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
20 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ Футбол Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:51
Англия
Назван фаворит на пост главного тренера сборной Англии
Сегодня , 19:38
Англия
Еще один игрок вернется в "Ман Сити": Гвардиола дал ответ
Сегодня , 15:00
Англия
Салах определился со своим будущим в "Ливерпуле"
Сегодня , 13:10
Англия
Гвардиола назвал главную угрозу для "Ман Сити" в АПЛ
21 августа, 15:38
Англия
Гюндоган договорился о трансфере из "Барселоны" после конфликта
21 августа, 13:51
Англия
Чемпион Евро-2024 назвал величайшего футболиста. Это не Роналду и Месси
20 августа, 23:13
Англия
Стал известен лучший форвард в истории АПЛ. Холанд лишь десятый
20 августа, 22:46
Англия
Салах принял судьбоносное решение о своем будущем в "Ливерпуле"
20 августа, 22:24
Англия
"Манчестер Сити" бесплатно перехватит у "Барселоны" свою бывшую звезду
20 августа, 12:43
Англия
Назван лучший вингер в истории АПЛ. Роналду только 2-й
© 2008 - 2024 ТОО «EML»