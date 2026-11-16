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Эрлинг Холанд разочаровался в "Ман Сити" и может уйти в новый клуб

Эрлинг Холанд в составе "Манчестер Сити". Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд может покинуть английский "Манчестер Сити" в следующем году из-за неудовлетворённости нынешним проектом команды, передают Vesti.kz.

Холанд задумался об уходе из "Манчестер Сити"

По информации El Nacional, норвежский форвард разочарован текущим положением дел в стане "горожан". Дополнительным фактором, который может повлиять на его решение, является угроза серьёзного наказания клуба за предполагаемые финансовые нарушения.

Отмечается, что ситуацией вокруг Холанда интересуются сразу четыре европейских гранда: каталонская "Барселона", мадридский "Реал", английский "Ливерпуль" и французский "Пари Сен-Жермен". Каждый из этих клубов может рассмотреть возможность приглашения нападающего.

Статистика Холанда в сезоне

26-летний норвежец выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перебрался из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 14 матчей и забил 14 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 220 миллионов евро.

Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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