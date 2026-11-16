Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд может покинуть английский "Манчестер Сити" в следующем году из-за неудовлетворённости нынешним проектом команды, передают Vesti.kz.

Холанд задумался об уходе из "Манчестер Сити"

По информации El Nacional, норвежский форвард разочарован текущим положением дел в стане "горожан". Дополнительным фактором, который может повлиять на его решение, является угроза серьёзного наказания клуба за предполагаемые финансовые нарушения.

Отмечается, что ситуацией вокруг Холанда интересуются сразу четыре европейских гранда: каталонская "Барселона", мадридский "Реал", английский "Ливерпуль" и французский "Пари Сен-Жермен". Каждый из этих клубов может рассмотреть возможность приглашения нападающего.

Статистика Холанда в сезоне

26-летний норвежец выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перебрался из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 14 матчей и забил 14 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 220 миллионов евро.

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