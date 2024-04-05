Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о необычном ритуале, который приносит удачу клубу, сообщают Vesti.kz.

"Нужно поливать дерево бонсай и давать ему правильный свет. Команда получает энергию от него. Мы вытягиваем ее наружу, и она впитывается в нас. Это приносит команде удачу", - передает слова норвежского бомбардира портал Goal.

23-летний норвежец выступает за английский клуб с 2022 года. Его контракт рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 29 голов и сделал шесть ассистов.

"Манчестер Сити" (67 очков) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, уступая три балла "Ливерпулю" и один "Арсеналу".