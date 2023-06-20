Эрлинг Холанд подорожал на десять миллионов евро

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 19:20
©twitter.com/ErlingHaaland

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов, выступающих в АПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После последнего обновления, стоимость нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда выросла на десять миллионов евро, теперь она оценивается в 180 миллионов евро. Норвежец вошел в список топ-10 игроков, чья стоимость наиболее увеличилась в конце сезона.

Топ-10 подорожавших игроков выглядит следующим образом:

Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль", 65 миллионов евро) Подорожал на 23 миллиона. Мойсес Кайседо ("Брайтон", 75 млн) +20 млн. Александр Исак ("Ньюкасл", 70 млн) +20 млн. Эван Фергюсон ("Брайтон", 30 млн) +20 млн). Первис Эступиньян ("Брайтон", 32 млн) +12 млн. Майкл Олисе ("Кристал Пэлас", 38 млн) +11 млн. Хулио Энсисо ("Брайтон", 22 млн) +11 млн. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 180 млн) +10 млн. Букайо Сака ("Арсенал", 120 млн) +10 млн. Мартин Эдегор ("Арсенал", 90 млн) +9 млн.

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Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити

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