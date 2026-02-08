Англия
Эпичным камбэком в концовке и травмой Хусанова обернулся матч "Ливерпуль" - "Сити" в АПЛ

В 25-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" уступил "Манчестер Сити" со счётом 1:3 в напряжённом поединке на Энфилде, передают Vesti.kz.

Травма Хусанова

На 61-й минуте матча произошёл неприятный эпизод: узбекский защитник "Сити" Абдукодир Хусанов бросился под мяч в борьбе с нападающим "Ливерпуля" Коди Гакпо. Вратарь "горожан" Джанлуиджи Доннарумма тоже вышел на мяч, в итоге итальянец случайно попал коленом в грудь своему партнёру. Хусанов не смог продолжить игру и покинул поле.

 Первый гол "Ливерпуля"

На 74-й минуте венгерский полузащитник Доминик Собослаи красиво пробил со штрафного и вывел мерсисайдцев вперёд – 1:0.

Быстрый ответ и камбэк "Манчестер Сити"

"Горожане" отыгрались на 84-й минуте: португальский полузащитник Бернарду Силва реализовал результативный удар. В компенсированное время Эрлинг Холанд с пенальти вывел гостей вперёд – 2:1, а на 100-й минуте француз Райан Шерки оформил третий гол "Сити", закрепив победу – 3:1.

Турнирная таблица

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 50 очков и продолжает борьбу за лидерство, отставая от "Арсенала" на шесть баллов. "Ливерпуль" остался на шестом месте с 39 очками.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 25 17 5 3 49-17 56
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 25 14 5 6 36-27 47
4 Манчестер Юнайтед 25 12 8 5 46-36 44
5 Челси 25 12 7 6 45-28 43
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 25 12 3 10 39-34 39
8 Эвертон 25 10 7 8 28-28 37
9 Сандерленд 25 9 9 7 27-29 36
10 Фулхэм 25 10 4 11 35-37 34
11 Борнмут 25 8 10 7 41-44 34
12 Ньюкасл Юнайтед 25 9 6 10 35-36 33
13 Кристал Пэлас 25 8 8 9 26-29 32
14 Брайтон энд Хов Альбион 25 7 10 8 34-33 31
15 Тоттенхэм Хотспур 25 7 8 10 35-35 29
16 Лидс Юнайтед 25 7 8 10 34-43 29
17 Ноттингем Форест 25 7 5 13 25-38 26
18 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 31-48 23
19 Бернли 25 3 6 16 25-49 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 25 1 5 19 16-48 8

