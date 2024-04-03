Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер считает, что подписание Криштиану Роналду во время его пребывания на посту главного тренера английского клуба было правильным решением, передают Vesti.kz.

"Мы никогда не желали, чтобы он перешел в "Манчестер Сити". Мы одержали четыре победы и сыграли вничью, а в сентябре 2021 года возглавили лигу. К нам присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо, а затем мы сделали следующий шаг, подписав Криштиану.

Все было правильно. Не все получилось, но в тот момент это было разумным решением. Он был доступен и по-прежнему играл на высшем уровне.

Он во второй раз дебютировал в матче с "Ньюкаслом", и это был один из самых ярких дней на "Олд Траффорд" - он забил два гола. Он заслужил этот шанс вернуться. В том первом сезоне он забил 24 гола. Он заслуживает большего признания, чем то, которое он получил. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров в мире, он выглядел для нас сильным", - приводит слова Сульшера FourFourTwo.