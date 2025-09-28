Экс-наставник "Барселоны" испанский специалист Хави Эрнандес может вернуться на тренерский мостик ради работы в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 45-летний тренер рассматривает вариант продолжения карьеры в "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения нынешнего рулевого "красных дьяволов" португальца Рубена Аморима.

Хави, известный по выступлениям за "Барселону" (505 матчей, 58 голов), после завершения игровой карьеры работал с катарским "Аль-Саддом" - в 2019 году он стал главным тренером команды. Спустя два года Эрнандес вернулся в стан "сине-гранатовых" в качестве наставника. После трёх сезонов клуб расстался с Хави, и сейчас он свободен для новых предложений.

Романо отмечает, что Хави готов возглавить МЮ даже без гарантии участия в еврокубках. Решение о его возможном назначении будет зависеть от будущего Аморима, поэтому болельщикам английского гранда придётся ждать решения руководства по португальцу.