Экс-тренер "Барселоны" готов возглавить клуб АПЛ

Экс-наставник "Барселоны" испанский специалист Хави Эрнандес может вернуться на тренерский мостик ради работы в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 45-летний тренер рассматривает вариант продолжения карьеры в "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения нынешнего рулевого "красных дьяволов" португальца Рубена Аморима.

Хави, известный по выступлениям за "Барселону" (505 матчей, 58 голов), после завершения игровой карьеры работал с катарским "Аль-Саддом" - в 2019 году он стал главным тренером команды. Спустя два года Эрнандес вернулся в стан "сине-гранатовых" в качестве наставника. После трёх сезонов клуб расстался с Хави, и сейчас он свободен для новых предложений.

Романо отмечает, что Хави готов возглавить МЮ даже без гарантии участия в еврокубках. Решение о его возможном назначении будет зависеть от будущего Аморима, поэтому болельщикам английского гранда придётся ждать решения руководства по португальцу.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

