Экс-футболист МЮ раскрыл секрет успеха Роналду

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины по футболу Карлос Тевес рассказал интересный факт из карьеры своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

В частности, Тевес рассказал об отношении португальца к тренировкам.

"Даже если я приходил в 7:30 утра, он уже был на тренировочной базе. Я начал спрашивать себя: как я могу избавиться от этого парня? И вот однажды я пришел в шесть утра, а он уже был там! Сонный, но он был там", - цитирует Тевеса Football Talk.

Тевес выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2007 по 2009-й год, а Роналду - с 2003 по 2009-й год. Португалец в 2021 году вернулся в клуба АПЛ, но в конце 2022-го со скандалом покинул "красных дьяволов".

После ухода из "МЮ" Роналду перешел в саудовский "Аль-Наср". В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 11 результативными передачами.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе португалец известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".