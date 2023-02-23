Автор: Димаш Тулегенов

Текущий сезон является первым полноценным на взрослом уровне для 18-летнего Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед". Карьера этого парня только начинается, но в мире футбола он уже является во многом уникальным человеком. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о перспективном таланте из стана "красных дьяволов".

Гарначо родился 1 июля 2004 года в столице Испании Мадриде. У него имеется два гражданства - испанское и аргентинское. Мама Алехандро является аргентинкой, и в команде он заявлен именно как аргентинец. Однако его дальнейшее будущее на уровне взрослой сборной все еще не решено.

Алехандро является воспитанником мадридского "Атлетико", за молодежную команду которого играл до 2020 года, пока не перебрался в "Манчестер Юнайтед". Спустя полтора года, в апреле 2022-го, он дебютировал за основную команду манкунианцев, исполнив свою мечту.

У большинства футбольных фанатов Гарначо ассоциируется именно с Аргентиной, а не Испанией, хотя он успел побыть частью обеих сборных на разных уровнях. В 2021-м он провел несколько игр за сборную Испании до 18 лет, а уже спустя год играл и забивал под руководством Хавьера Маскерано в национальной команде Аргентины до 20 лет. В прошлом году Алехандро вызывали и в главную сборную Аргентины, но только для участия в тренировках основы. Там он познакомился и с Лео Месси.

В своем Instagram юный футболист написал, что счастлив быть в кругу сборной Аргентины, а также подписал фото с Месси словами: "Мечты действительно сбываются ❤️ Кумир…🐐👑":

Казалось бы, ничего удивительного. Молодой аргентинец называет Месси своим кумиром и радостно публикует совместное фото с ним в соцсетях. Только вот Гарначо далеко не обычный аргентинец, потому что есть и другая его особенность - отношение к Криштиану Роналду.

С португальцем он играл вместе в "Манчестер Юнайтед", хотя их совместное нахождение в основе было крайне непродолжительным. Но португалец сильно мотивировал Гарначо. В мае прошлого года молодежная команда "красных дьяволов" завоевала Кубок Англии в своей возрастной категории. Алехандро забил дважды в финале, а также продемонстрировал празднование Криштиану, более известное как "Siuuu!".

За месяц до этого, 16 апреля, Гарначо впервые в карьере попал в заявку на матч АПЛ. Тогда "Юнайтед" обыграл "Норвич" благодаря хет-трику Роналду, а португалец после игры любезно подарил мяч, полагающийся автору хет-трика, юному одноклубнику. Кажется, счастью Алехандро не было предела: "Величайший игрок всех времен…🐐🔥".

Кстати, на этот пост в Instagram ему ответил известный аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который подколол Гарначо, заявив, что тот еще не играл с поистине лучшим - Месси.

3 ноября Гарначо забил первый гол за основу "Юнайтед", отличившись в матче групповой стадии Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (1:0). Автором исторической голевой передачи на него стал сам Роналду. Невероятно, но факт: Роналду отдал свой почетный мяч после последнего хет-трика в футболке команды именно Гарначо, а также сделал последний ассист за "красных дьяволов" все на того же Гарначо. Как много символичных деталей, связанных с кумиром и фанатом в лице товарища по команде.

Это взятие ворот Алехандро отпраздновал в стиле Криштиану. Еще перед этим 18-летний полузащитник попросил у именитого партнера по команде разрешение на использование его празднования. Роналду, естественно, возражать не стал, а даже подбодрил паренька.

Всего в Instagram-аккаунте футболиста 49 постов, и по меньшей мере четыре из них посвящены Роналду. Что касается Месси, то с ним есть одно фото, а еще в одном посте Гарначо выложил собственный снимок с десяткой на спине и празднованием в стиле Лео.

Месси, кстати говоря, на Алехандро не подписан, а вот Криштиану следит за обновлениями своего бывшего партнера по команде. На его странице можно найти даже ответы от Криштиану и его лайки. В целом заметно, что настоящим идолом для Гарначо является все же Роналду. И это несмотря на то, что он является воспитанником "Атлетико", в то время как Роналду много лет выступал за другой мадридский клуб - "Реал", а также невзирая на тесную связь Алехандро с Аргентиной, где есть "культ Месси".

Недавно издание The Mirror сообщило, что Гарначо раздумывает над тем, чтобы сделать выбор в пользу выступлений за сборную Испании. По неподтвержденной информации, у молодого футболиста возникла обида на то, что тренерский штаб "альбиселесте" не вызвал его на ЧМ-2022 даже при наличии нескольких травмированных игроков. Кроме того, появилась информация, что в сборной Испании уже представляют будущее с Педри, Гави и Гарначо в составе.

Когда Алехандро понял, что не попадет на катарский мундиаль, в социальных сетях было много обсуждений со стороны фанатов. Кто-то посчитал, что на такое решение мог повлиять и Месси. Якобы Лео могло не понравиться, что в одной раздевалке с ним будет находиться преданный фанат его главного соперника - Роналду.

Однако вряд ли такие предположения можно воспринимать всерьез. Все-таки для Гарначо это первый стабильный сезон на взрослом уровне, и пока его статистика не особо впечатляет, хотя для 18 лет смотрится парень действительно достойно. Так что его вызов на ЧМ-2022 удивил бы футбольных фанатов не меньше, а может, и больше, чем итоговый невызов.

Роналду уже уехал покорять Саудовскую Аравию, но Гарначо продолжает напоминать всем о его отношении к португальцу. К примеру, он стал единственным футболистом "Юнайтед", который сначала публично поддержал Криштиану после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 (оставил "❤️" в комментариях под постом Роналду), а затем так же публично поздравил его с покером в Саудовской Аравии (оставил в комментах "⚽⚽⚽⚽").

Возможно, и другие экс-партнеры Роналду так или иначе его поздравили, но лично. А вот Алехандро не оставлял без внимания даже общедоступные посты Криштиану в соцсетях.

Нельзя не рассказать и о забавной ситуации, произошедшей в начале года. Гарначо вышел на поле в игре Кубка Англии с "Эвертоном" (3:1) на замену в концовке встречи и заработал пенальти. Но говорили после игры больше не об игре Алехандро, а о его... нижнем белье. В нескольких моментах фотографы запечатлели Гарначо во время борьбы за мяч, и на снимках было отчетливо видно, что он носит белье бренда СR7, который принадлежит Роналду.

В этом сезоне Гарначо провел за основу "Манчестер Юнайтед" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отметился четырьмя ассистами и одним заработанным пенальти. В ноябре он был признан лучшим игроком месяца в клубе, принеся две победы - над "Сосьедадом" (1:0) в Лиге Европы, а также над "Фулхэмом" (2:1) в АПЛ. Кроме того, два этих гола заняли первые места в голосовании за лучшее взятие ворот ноября, но выше расположился все же удар по воротам "Фулхэма":

По последней информации, в скором времени "Юнайтед" продлит контракт с Алехандро до 2028 года. Переговоры продолжаются и находятся в активной фазе. В клубе явно рассчитывают на дальнейший прогресс аргентинского фаната Роналду. Кроме того, за последний год сообщалось об интересе к игроку со стороны таких грандов, как "Реал" и "Бавария".

Вырастет ли Гарначо в игрока мирового уровня - покажет только время. Талант и перспективы у него имеются, да и в медиа о нем говорят уже немало. Будет интересно наблюдать за развитием восходящей звезды.