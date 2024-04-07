Драмой завершился матч "Ливерпуля" за лидерство в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 21:29
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"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" встретились в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:2. Гости на 23-й минуте усилиями Луиса Диаса вышли вперед.

"Манчестер Юнайтед" ответил на это двумя голами: на 50-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счет, а на 67-й Кобби Майну вывел хозяев вперед.

"Ливерпуль" сумел уйти от поражения на 84-й минуте после гола Мохамеда Салаха с пенальти.

Таким образом, "Ливерпуль", набрав 71 очко, не смог выйти на первое место в таблице АПЛ. Столько же баллов у "Арсенала", который лидирует в чемпионате.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
3 Манчестер Сити 31 21 7 3 71-31 70
4 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 31 15 4 12 45-46 49
7 Вест Хэм Юнайтед 32 13 9 10 52-56 48
8 Ньюкасл Юнайтед 31 14 5 12 65-52 47
9 Челси 29 12 7 10 53-50 43
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 51-49 43
11 Вулверхэмптон Уондерерс 31 12 6 13 44-49 42
12 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14 Эвертон 31 9 8 14 32-42 35
15 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
16 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
18 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28-80 15

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Метки:
Манчестер Юнайтед Ливерпуль АПЛ

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