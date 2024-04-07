"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" встретились в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:2. Гости на 23-й минуте усилиями Луиса Диаса вышли вперед.

"Манчестер Юнайтед" ответил на это двумя голами: на 50-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счет, а на 67-й Кобби Майну вывел хозяев вперед.

"Ливерпуль" сумел уйти от поражения на 84-й минуте после гола Мохамеда Салаха с пенальти.

Таким образом, "Ливерпуль", набрав 71 очко, не смог выйти на первое место в таблице АПЛ. Столько же баллов у "Арсенала", который лидирует в чемпионате.