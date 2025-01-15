Футболисты "Манчестер Сити" упустили победу над "Брентфордом" в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча 21-го тура состоялась в Брентфорде на стадионе "Брентфорд Коммьюнити" и завершилась со счетом 2:2.

При этом гости вели 2:0 во втором тайме благодаря дублю Фила Фодена (66-я минута, 78-я). Но не смогли удержать это преимущество, позволив сопернику спасти матч. У хозяев поля отличились Йоан Висса (82-я) и Кристиан Нергор (90+2-я). "Манчестер Сити" с 35 очками идет шестым в турнирной таблице, "Брентфорд" (28) располагается на десятой строчке.

18 января "Брентфорд" сыграет на своем поле с "Ливерпулем", а на следующий день "Манчестер Сити" проэкзаменует в гостях "Ипсвич".

Отметим, что "Ливерпуль" также потерял очки в 21-м туре, подробности с видеообзором игры приведены здесь.