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Драмой закончился матч "Манчестер Сити" с голом на 92-й минуте

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Футболисты "Манчестер Сити" упустили победу над "Брентфордом" в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz

Встреча 21-го тура состоялась в Брентфорде на стадионе "Брентфорд Коммьюнити" и завершилась со счетом 2:2.

При этом гости вели 2:0 во втором тайме благодаря дублю Фила Фодена (66-я минута, 78-я). Но не смогли удержать это преимущество, позволив сопернику спасти матч. У хозяев поля отличились Йоан Висса (82-я) и Кристиан Нергор (90+2-я). "Манчестер Сити" с 35 очками идет шестым в турнирной таблице, "Брентфорд" (28) располагается на десятой строчке.

18 января "Брентфорд" сыграет на своем поле с "Ливерпулем", а на следующий день "Манчестер Сити" проэкзаменует в гостях "Ипсвич".

Отметим, что "Ливерпуль" также потерял очки в 21-м туре, подробности с видеообзором игры приведены здесь.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
3 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
4 Челси 21 10 7 4 41-26 37
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
12 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
14 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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