"Ливерпуль" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ, уступив в гостях "Кристал Пэлас" со счётом 1:2 в матче шестого тура, сообщают Vesti.kz.

Уже на 9-й минуте Исмаила Сарр вывел хозяев вперёд. Красные смогли отыграться лишь под занавес встречи — Федерико Кьеза сравнял счёт на 87-й минуте. Однако в самой концовке драма продолжилась: на 98-й минуте Эдвард Нкетиа забил победный мяч для "орлов".

Несмотря на поражение, команда Арне Слота сохранила лидерство в таблице с 15 очками. "Кристал Пэлас" же поднялся на второе место, набрав 12 очков.



