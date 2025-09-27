Англия
27 сентября 21:55

Драма на 98-й минуте: "Ливерпуль" потерпел первое поражение в АПЛ

"Ливерпуль" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ, уступив в гостях "Кристал Пэлас" со счётом 1:2 в матче шестого тура, сообщают Vesti.kz.

Уже на 9-й минуте Исмаила Сарр вывел хозяев вперёд. Красные смогли отыграться лишь под занавес встречи — Федерико Кьеза сравнял счёт на 87-й минуте. Однако в самой концовке драма продолжилась: на 98-й минуте Эдвард Нкетиа забил победный мяч для "орлов".

Несмотря на поражение, команда Арне Слота сохранила лидерство в таблице с 15 очками. "Кристал Пэлас" же поднялся на второе место, набрав 12 очков.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

