Дорогостоящий новичок "Сити" снова забил и вошёл в историю

Ганский вингер "Манчестер Сити" Антуан Семеньо продолжает ярко заявлять о себе в составе 10-кратных чемпионов Англии, передают Vesti.kz.

В матче 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (2:2) футболист отметился очередным забитым мячом, который стал для него уже четвёртым в составе "горожан".

Этот гол позволил Семеньо вписать своё имя в историю клуба. Как сообщает OptaJoe, 26-летний полузащитник стал лишь вторым игроком, сумевшим забить в четырёх из пяти первых матчей за "Манчестер Сити" во всех соревнованиях с момента основания АПЛ (с сезона-1992/93).

Ранее подобное достижение покорялось только тоголезскому форварду Эммануэлю Адебайору, который в 2009 году также отметился четырьмя голами на аналогичном отрезке.

Semenyo on target 🎯 pic.twitter.com/yOcN6HrOIy — Manchester City (@ManCity) February 1, 2026

Антуан Семеньо перебрался в коллектив Хосепа Гвардиолы 9 января 2026 года из "Борнмута". Сумма трансфера, по данным источников, составила 75 миллионов евро, что сразу сделало ганца самым дорогим приобретением клуба в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Семеньо провёл в общей сложности 26 матчей во всех турнирах, выступая за "Борнмут" и "Сити". На его счету 14 забитых мячей и четыре результативные передачи.

"Манчестер Сити" согласился на продажу норвежца в клуб АПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!