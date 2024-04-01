Чемпион мира по футболу стал лучшим защитником в истории Англии

Известное издание FourFourTwo назвало лучшего защитника в истории Англии, сообщают Vesti.kz. Экс-футболист "Вести Хэма" Бобби Мур возглавил список. Он выигрывал в 1966 году единственное в истории родоначальников футбола золото чемпионата мира.

Всего в списке оказались 32 игрока. Бывший защитник "Челси" и сборной Англии на втором месте, а экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд замыкает топ-3.

Первая половина рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бобби Мур.

2. Джон Терри.

3. Рио Фердинанд.

4. Билли Райт.

5. Эшли Коул.

6. Джек Чарльтон.

7. Джордж Коэн.

8. Рэй Уилсон.

9. Норман Хантер.

10. Сол Кэмпбелл.

11. Тони Адамс.

12. Морис Норман.

13. Дезмонд Уокер.

14. Стюарт Пирс.

15. Вив Андерсон.

16. Кайл Уокер.