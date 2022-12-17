"Челси" закрыл сделку по трансферу игрока за 80 миллионов евро

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 19:00
©ФК "Лейпциг"

Игрок немецкого "Лейпцига" Кристофер Нкунку летом перейдет в лондонский "Челси". Об сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в "твиттере".

Отмечается, что подписаны все соответствующие документы, согласно которым 25‑летний форвард станет игроком английского клуба в июле 2023 года.

При этом ничего не говорится о сумме сделки. Однако портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 80 миллионов евро.

Напомним, что до перехода в "Лейпциг" в 2019 году Нкунку играл за французский "Пари Сен-Жермен". В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел за немецкую команду 15 матчей, в которых забил 12 мячей.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Челси РБ Лейпциг АПЛ Бундеслига Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:00
Англия
"Челси" закрыл сделку по трансферу игрока за 80 миллионов евро
Вчера , 23:30
Англия
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Криштиану Роналду
13 декабря, 22:41
Англия
"Мы никогда не узнаем". Ибрагимович отреагировал на уход Роналду из "МЮ"
12 декабря, 09:27
Англия
ПСЖ нацелился на форварда "МЮ" и готов платить ему 52 миллиона в год
9 декабря, 10:01
Англия
Тайсон Фьюри пригласил на спарринги экс-футболиста сборной Англии
7 декабря, 22:57
Англия
В ПСЖ прокомментировали информацию об интересе к Роналду
5 декабря, 20:59
Англия
"Реал" и "МЮ" нацелились на героя ЧМ-2022 из Нидерландов
2 декабря, 22:25
Англия
Из "Ливерпуля" в сборную Германии? Стали известны планы Юргена Клоппа
2 декабря, 10:35
Англия
Звездный боец UFC захотел подраться с футболистом "Манчестер Сити"
25 ноября, 14:13
Англия
В Саудовской Аравии планируют покупку "Ливерпуля" и "МЮ" и не исключают приезд Роналду
© 2008 - 2022 ТОО «EML»