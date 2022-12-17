"Челси" закрыл сделку по трансферу игрока за 80 миллионов евро

Игрок немецкого "Лейпцига" Кристофер Нкунку летом перейдет в лондонский "Челси". Об сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в "твиттере".

Отмечается, что подписаны все соответствующие документы, согласно которым 25‑летний форвард станет игроком английского клуба в июле 2023 года.

При этом ничего не говорится о сумме сделки. Однако портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 80 миллионов евро.

Напомним, что до перехода в "Лейпциг" в 2019 году Нкунку играл за французский "Пари Сен-Жермен". В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел за немецкую команду 15 матчей, в которых забил 12 мячей.