"Челси" забил шесть безответных мячей в матче АПЛ

"Челси" разгромил "Саутгемптон" в матче 32-го тура английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на выезде и завершилась со счетом 6:0.

По дублю в составе "Челси" оформили Мэйсон Маунт ('16, '54) и Тимо Вернер ('21, '49), еще по голу в свой актив записали Маркос Алонсо ('8) и Кай Хавертц ('31).

"Челси" набрал 62 очка и остается на третьем месте в турнирной таблице, тогда как "Саутгемптон" не может выиграть уже пять матчей подряд. Напомним, что лидирует в АПЛ "Манчестер Сити" (73 очка), а вторым идет "Ливерпуль" (72 очка).

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