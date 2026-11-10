"Челси" Сатпаева согласился продать игрока в новый клуб

Французский защитник Мало Гюсто намерен покинуть "Челси" в зимнее трансферное окно, а лондонский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему футболисту, передают Vesti.kz.

Гюсто попросил отпустить его из "Челси"

По информации TEAMtalk, французский защитник обратился к руководству с просьбой разрешить ему уйти уже в январе. Отмечается, что лондонцы не намерены препятствовать трансферу игрока, так как, судя по вему, он не входит в планы главного тренера Хаби Алонсо.

Интерес к Гюсто проявляют сразу несколько клубов, среди которых английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а также мадридский "Атлетико" и итальянские "Милан" и "Комо".

Статистика Гюсто и связь с Сатпаевым

В нынешнем сезоне Гюсто провёл десять матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.

Напомним, летом реестр игроков "Челси" пополнил 18-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Форвард отправился в аренду в "Бёрнли", выступающий в Чемпионшипе, где должен провести один сезон.