Англия
Вчера 13:55

"Челси" решил вернуть 4-кратного победителя Лиги чемпионов из "Манчестер Сити"

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Лондонский "Челси" рассматривает возможность возвращения полузащитника Матео Ковачича, который сейчас выступает за "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Влада Поливоды, руководство "синих" обеспокоено ситуацией в центре поля. Из-за ухода некоторых футболистов и травм "Челси" может столкнуться с нехваткой игроков на этой позиции, поэтому клуб уже изучает потенциальные варианты усиления состава.

Одним из кандидатов стал 32-летний Ковачич, который ранее защищал цвета "Челси", а затем перебрался в "Манчестер Сити".

В текущем сезоне хорватский полузащитник провёл шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.


Ковачич перешёл в "Манчестер Сити" летом 2023 года из "Челси" за 29 миллионов евро. До этого хорват выступал за мадридский "Реал", миланский "Интер" и загребское "Динамо".

За карьеру полузащитник четыре раза становился победителем Лиги чемпионов: трижды в составе "Реала" и один раз вместе с "Челси".

Действующий контракт Ковачича с "Манчестер Сити" рассчитан до июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 8 7 0 1 20-9 21
2 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 8 5 1 2 23-7 16
4 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
5 Челси 8 4 1 3 17-15 13
6 Брентфорд 8 2 5 1 14-9 11
7 Лидс Юнайтед 8 2 5 1 9-6 11
8 Ньюкасл Юнайтед 8 3 2 3 12-14 11
9 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
10 Халл Сити 8 2 4 2 9-8 10
11 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
12 Ипсвич 8 3 1 4 12-16 10
13 Борнмут 8 2 3 3 12-13 9
14 Тоттенхэм Хотспур 8 2 3 3 8-10 9
15 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
16 Манчестер Юнайтед 8 1 4 3 10-13 7
17 Кристал Пэлас 8 2 1 5 9-19 7
18 Ноттингем Форест 8 1 3 4 6-10 6
19 Ковентри Сити 8 2 0 6 6-15 6
20 Сандерленд 8 1 2 5 6-14 5

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