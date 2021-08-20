"Челси" продлил контракт с футболистом, который не играет за клуб три года

Фото: chelseanews.ru©
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Футбольный клуб "Челси" продлил контракт с полузащитником Тьемуэ Бакайоко, передает "Чемпионат".

Срок нынешнего соглашения с футболистом истекает летом 2023 года, клуб активировал опцию его продления. При этом последний раз спортсмен выходил на поле в синей футболке летом 2018 года.

В сезоне-2018/2019 Бакайоко выступал за "Милан", который снова хочет вернуть его в свои ряды. Теперь итальянцам осталось договориться с "Челси" о деталях сделки. 

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Метки:
Челси АПЛ Футбольные трансферы


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