Руководство лондонского "Челси" приняло решение по будущему главного тренера команды Хаби Алонсо на фоне последних неудачных результатов, передают Vesti.kz.

По информации The Touchline, боссы английского клуба с пониманием относятся к текущей ситуации в команде, которая столкнулась с серьёзной эпидемией травм.

Отмечается, что в руководстве не винят испанского специалиста в спаде, поскольку ранее видели, какой уровень игры демонстрировал "Челси", когда в распоряжении Алонсо находились все сильнейшие футболисты.

Алонсо приступил к работе в "Челси" 1 июля 2026 года, подписав контракт на четыре года (до лета 2030-го). После 11 туров английской премьер-лиги лондонский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков (пять побед, одна ничья и пять поражений). От лидирующего "Арсенала" команда отстаёт на 12 баллов.

Напомним, что игроком "Челси" является Дастан Сатпаев. Казахстанский нападающий был отдан в аренду до конца сезона "Бёрнли".