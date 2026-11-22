Руководство лондонского "Челси" приняло решение по будущему главного тренера Хаби Алонсо на фоне недовольства части болельщиков результатами команды, передают Vesti.kz.

Алонсо получит время

По информации Daily Mail, в клубе не намерены принимать поспешных решений и готовы предоставить испанскому специалисту время для исправления ситуации.

В последних четырех турах английской премьер-лиги (АПЛ) команда Алонсо потерпела три поражения: от "Сандерленда" (0:1), "Тоттенхэма" (0:2) и "Лидса" (1:4). Единственную победу на этом отрезке лондонцы одержали над "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:0.

Результаты "Челси" в АПЛ

Алонсо проводит дебютный сезон во главе "Челси". До этого он возглавлял мадридский "Реал", а ещё раньше успешно работал в леверкузенском "Байере", с которым выиграл чемпионат Германии.

На данный момент "Челси" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 16 очков. В следующем туре лондонцы встретятся с "Ноттингем Форест" — матч состоится в ночь на 28 ноября.

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