"Челси" принял решение по Роналду

"Челси" отказался от трансфера нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента тренеру лондонского клуба Томасу Тухелю, однако немец ответил отказом. Встреча прошла в начале июля.

Ранее сообщалось, что Роналду готов перейти в "Атлетико". При этом мадридцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость. Из-за ограничений Ла Лиги они не смогут подписать контракт с португальцем без того, чтобы избавиться от звездных игроков.

Однако фанаты мадридского "Атлетико" начали протестовать в социальных сетях против потенциального перехода Роналду в клуб. Португалец ранее выступал в составе принципиального соперника "матрасников" - мадридского "Реала".

Напомним, Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал три результативные передачи.

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